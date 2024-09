Sinal do 'bipe' penetra até aço: o que são e como funcionam os pagers?

Ao menos 14 pessoas morreram depois que pagers do Hezbollah sofreram uma explosão simultânea no Líbano, na tarde de terça (17). O ataque quebrou uma expectativa da organização, que esperava se proteger substituindo celulares comuns pelos bipes, mais simples e com um sinal maia difícil de ser bloqueado.

Para quem tinha os famosos bipes na década de 1990, pré-celulares, a operação se fazia assim: você ligava para uma central telefônica, informava o número do pager de destino de sua mensagem, ditava a mensagem para a telefonista, que fazia o envio - isto é, privacidade zero.

Segundo a Reuters, a suspeita é de que os aparelhos sofreram um ataque cibernético israelense.