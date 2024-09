Bipe em pleno 2024: por que o grupo Hezbollah usa pagers para se comunicar?

Nesta terça-feira (17), circularam vídeos de membros do Hezbollah que morreram ou ficaram feridos com a explosão simultânea de pagers no Líbano. A suspeita é que isso ocorreu após um ataque cibernético israelense.

Chama a atenção que em pleno 2024 e com várias tecnologias móveis, a organização islâmica usa uma forma de comunicação do século passado. No entanto, apesar de parecer um equipamento superado, ele conta com vantagens, como segurança e confiabilidade.

Por que se comunicar por pager?

Segundo a Reuters, o Hezbollah ordenou aos seus combatentes que deixem de usar smartphones, trocando-os por pagers. Eles acreditam que os celulares são mais suscetíveis a serem invadidos pelos israelenses e que fragilizariam a segurança do grupo.