Prepare o bolso: Netflix e Disney+ vão aumentar preço; saiba valores

Disney+: junção com o Star+ e migração gradual

A plataforma enviou e-mail para assinantes no dia 22 de maio informando os novos valores, que começam a vigorar em 26 de junho. Basicamente, com a junção do Disney+ com o Star+, o preço vai aumentar juntamente com o acervo de filmes e séries: os planos incluirão conteúdos das duas plataformas.

Antes, a assinatura mais básica do Disney+ saía por R$ 33,90 por mês, e o combo com Star+ custava R$ 55,90 por mês.

Como fica agora:

Disney+ Padrão (além de acesso aos conteúdos Disney+ e Star+, inclui dois canais ESPN):