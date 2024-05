Além de Dona Hermínia: 10 filmes com mães marcantes no streaming

Onde assistir: Netflix

Sexta-feira muito louca

Tess é uma mãe que luta demais para se entender com a filha adolescente rebelde, Anna. Decididas a acabar com as brigas, elas repentinamente trocam de corpos após comerem biscoitos da sorte em um restaurante chinês. Agora, cada uma precisa aprender a lidar com a vida da outra, com as confusões crescendo ainda mais pelo fato de Tess estar de casamento marcado.

Onde assistir: Disney Plus