Amazon Prime Brasil aumenta preço pela segunda vez; saiba novo valor

Até o dia 7 de março, o assinante pode mudar a assinatura para o plano anual, garantindo o preço atual por mais um ano. Neste caso, ainda é possível ter o desconto de 33% do valor, pagando o equivalente a R$ 9,92 por mês. Ainda é possível ter acesso aos 30 dias de graça para teste.

Os assinantes do Amazon Prime têm acesso ao streaming de filmes e séries Prime Video e ao Amazon Music. Outros serviços que vêm com o pacote são jogos gratuitos com o Prime Gaming e acesso a livros e revistas com o Prime Reading.

A entrega mais rápida e gratuita nas compras feitas na Amazon foi ampliada. Segundo Mariana Roth, líder da Amazon Prime no país, mais de 12 milhões de itens foram incluídos no benefício, desde o lançamento do programa em 2019. "A entrega grátis em 2 dias aumentou de 90 cidades para 1.300, e a em um dia passou de 50 cidades para 200."

O catálogo do Prime Vídeo tem como destaque produções brasileiras, como Soltos em Floripa e Soltos em Savaldor. O streaming também lançou, em 2023, a série brasileira "Cangaço Novo", além de ser a responsável pela norte-americana "The Boys", que tem nova temporada este ano.

A Amazon Prime é mais barata que HBO Max (R$ 34,90/mês), Disney+ (RS 33,90/mês), Apple TV+ (R$ 21,90/mês) e GloboPlay (R$ 24,90/mês). Ela está no mesmo patamar da Mercado Livre, a Meli+, que custa R$ 17,99 mensais, e oferecem benefícios parecidos. E custa mais do que a opção mais simples da Netflix (R$ 18,90/mês, com anúncios).