Para toda a família: 12 filmes para assistir no Dia das Mães no streaming

O que esperar quando você está esperando

Os desafios da paternidade iminente viram as vidas de cinco casais de cabeça para baixo. Duas celebridades se desesperam com as demandas surpreendentes da gravidez. Hormônios causam estragos em uma autora louca por bebês, enquanto seu marido tenta não ser superado por seu pai, que espera gêmeos com sua jovem esposa. O marido de uma fotógrafa não tem certeza dos planos de adoção da esposa. Uma conexão única resulta em uma gravidez surpresa para os proprietários rivais de caminhões de alimentos.

Onde assistir: Star Plus e Prime Video.

Mãe e muito mais

Três amigas de longa data decidem viajar para Nova York, a fim de reconectar-se com os filhos adultos. Só que, no meio de tal processo, percebem que não são apenas as vidas deles que precisam mudar.

Onde assistir: Netflix