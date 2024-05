Stremio é legal ou pirata? Serviço chega a mais TVs e gera dúvidas

Caso o conteúdo esteja disponível em alguma plataforma de streaming, ele indica em qual é possível assistir e o preço da locação ou mensalidade.

E as extensões?

Uso do Stremio permite instalar add-nos (extensões). Como o nome sugere, ele adiciona novos recursos ao aplicativo.

O add-on do YouTube, por exemplo, permite que as pessoas sigam seus canais direto no Stremio. Outro, o Public Domain Movies (Filmes em Domínio Público), permite assistir a vídeos cujos direitos autorais expiraram.

Há ainda add-ons da comunidade, feitos por usuários, que permitem, por exemplo, classificar filmes por listas famosas, como a do site Imdb (que conta com avaliação de filmes e séries, segundo notas dadas por usuários).

É pirataria?

Não há problema em instalar o app em si. A questão é que há alguns complementos que dão acesso a sites de terceiros e que possibilitam assistir a vídeos e séries protegidos por direitos autorais de forma gratuita - o que é considerado pirataria.