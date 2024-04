Como eles sabem tudo? Criminoso conta como achou dados para 'golpe do zap'

Em 2021, por exemplo, houve o vazamento de dados de 220 milhões de brasileiros, com informações detalhadas, como nome completo, data de nascimento, CPF, salário, número de telefone e score de crédito (uma pontuação atribuída a uma pessoa devido ao histórico financeiro). No mesmo ano, houve outro vazamento com dados de 227 milhões de brasileiros, incluindo fotos de documentos como RG, CPF e CNH.

Além do golpe do WhatsApp, com dados pessoais, é possível que alguém tente se passar por você e consiga, por exemplo, obter um cartão de crédito. Por essa razão, recomendam especialistas, é sempre importante acompanhar extratos bancários.

A comercialização e o acesso a dados pessoais disponibilizados de forma ilegal é crime. Há tanto a violação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) como pode haver responsabilização civil pelos danos causados aos donos dos dados.