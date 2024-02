Dando ouro para bandido: como as redes sociais são exploradas para golpes

Use a autenticação em dois fatores nas redes sociais: é uma camada a mais de segurança para entrar em perfis de rede sociais. Veja como fazer no Facebook, Instagram e Twitter;

Não clique em links suspeitos: não seja vítima do phishing e evite clicar em anúncios suspeitos que ofertam produtos com preço muito abaixo do praticado no mercado ou com inconsistências de informações. Sempre prefira comprar direto no site da loja oficial;

Restrinja seu perfil: se você não for uma pessoa pública ou não usa as redes como fonte de renda, a recomendação é restringir o perfil;

Verifique quem pede para seguir você: analise seus seguidores novos, o que eles publicam e se usam com frequência as redes sociais. Na dúvida, não aceite a solicitação de amizade.

"Manter-se atualizado sobre os tipos de golpes online é crucial. Conscientize-se sobre as táticas mais recentes dos golpistas por meio de sites de notícias e esteja atento a mensagens ou abordagens suspeitas. Por último, mantenha o sistema do celular sempre atualizado para prevenir vulnerabilidades encontradas", acrescenta Ricardo Maravalhas, CEO da DPOnet.