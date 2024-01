Fique alerta e se proteja: estes são os golpes do Pix mais famosos

Lançado em 2020, o Pix rapidamente virou o principal meio de transferência de dinheiro entre contas. O Brasil fechou 2023 com 144,8 milhões de pessoas com alguma chave cadastrada no Banco Central. A facilidade para transferir dinheiro, por outro lado, chamou atenção de cibercriminosos, que viram uma oportunidade de aplicar os chamados golpes do Pix.

De acordo com um relatório publicado no segundo semestre de 2023 pela Siverguard, empresa brasileira de cibersegurança, 4 em cada 10 pessoas no Brasil já sofreram algum tipo de golpe do Pix, que consiste em ludibriar a vítima para transferir dinheiro pelo referido mecanismo bancário.

A pesquisa ouviu 1,9 mil brasileiros e elencou os golpes mais utilizados por cibercriminosos. São eles: