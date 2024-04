'Alugue um hacker': Telegram permite contratar criminosos por R$ 600

Hackearam minha rede social

No caso do Instagram e Facebook, é possível notificar a rede por meio da página instagram.com/hacked e facebook.com/hacked. Endereço é apropriado para quem acha que a conta foi invadida, esquecimento de senha, perda de acesso à autenticação de dois fatores e conta desativada.



Perdeu WhatsApp após clonarem seu número

Entre em contato com sua operadora para solicitar o bloqueio do número. Depois envie um e-mail para support@support.whatsapp.com. No assunto, escreve Perdido/roubado: desative a minha conta. No corpo de mensagem coloque seu número com código do país (+55, no caso do Brasil) e DDD (Exemplo: +5511999998888); além de escrever o que ocorreu (em português mesmo)

Perdeu somente o acesso ao WhatsApp

Envie um e-mail para support@support.whatsapp.com. No assunto, escreve Perdido/roubado: desative a minha conta. No corpo de mensagem coloque seu número com código do país (+55, no caso do Brasil) e DDD (Exemplo: +5511999998888); além de escrever o que ocorreu (em português mesmo)

Como prevenir o crime

O Ministério da Justiça disse que vai buscar subsídios para responsabilizar os envolvidos e prevenir novos casos, mas não informou nenhuma medida ativa para esse tipo de oferta de serviços ilegais.