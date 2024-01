'Haverá sinais': você está caindo em um golpe e esses são os indícios

Alguém liga ou entra em contato via mensagem e pede para confirmar senha do banco ou de qualquer outra conta (rede social, aplicativos etc.) É cilada. As abordagens nesse tipo de golpe são as mais variadas, vão desde falso atendente de banco a funcionário de instituições financeiras de crédito.

Em geral, os golpistas são bem articulados nas falas e já têm um discurso pronto, como o falso relato de invasão da conta, o que necessitaria a confirmação da senha e outros dados da vítima, como se fosse um procedimento de segurança. Os bancos não têm esse padrão.

2 - URGÊNCIA EM PEDIDOS

O tempo é crucial para alguns golpistas. Devido a isso, eles entram em contato para confirmar dados pessoais sensíveis das vítimas utilizando da estratégia de urgência, para dar a sensação de pressa à vítima e forçá-la a fornecer os dados sem pensar nas consequências.

A urgência também é utilizada no chamado "golpe do pedido de pix", aquele no qual o fraudador clona o WhatsApp de alguém e entra em contato com parentes para pedir dinheiro.