Por até R$ 800, Realme Note 50 é bom para dia a dia ou como celular do Pix

O que você compra por R$ 800? É uma pergunta com muitas respostas possíveis, mas as opções são bem enxutas quando falamos de celulares. E, geralmente, a simplicidade dita o tom nesse segmento, em termos de recursos e visual.

Ao menos nesse segundo ponto, o Realme Note 50 em nada se parece com um celular de entrada. Ele é mais bonito que muito celular intermediário por aí. Mas e no restante, será que ele se garante? Confira a seguir os resultados do nosso teste.