Com zoom de 120x, Realme 12 Pro+ consolida vocação para fotografia e design

Há abundância de memória RAM. O modelo mais potente, que testamos, tem 12 GB, com possibilidade de alocar mais 12 GB a partir do armazenamento) e 512 GB para guardar arquivos e fotos. Também há uma versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Mérito do sistema de resfriamento do aparelho, da construção do processador ou ainda do seu revestimento, uma característica agradável é o fato de ele não esquentar muito mesmo quando exigido. No mais, é um celular rápido e que não engasga.

Tela: O Realme 12 Pro+ não decepciona quem é fã de telões, mas o tamanho (6,7 polegadas) não é a única qualidade do display: ele é Amoled, com resolução Full HD+ (1080 x 2412 pixels) e 120 Hz de taxa de atualização, o que garante ótima fluidez para imagens em movimento, como em vídeos e jogos.

As cores mostradas são vivas e a tela tem brilho suficiente para ser vista sem problemas mesmo em ambientes mais iluminados.

'Telão' do celular tem bom desempenho para imagens em movimento, como em vídeos e jogos Imagem: Rodrigo Lara

Recursos extras: O Realme 12 Pro+ tem suporte a dois cartões SIM ("chips" de linha telefônica), NFC (para pagamentos por aproximação) e sensor de digitais na base da tela.