Realme C67 traz câmera poderosa para deixar de ser só um celular 'basicão'

Desempenho: conta com processador Snapdragon 685 (octa-core de 2,8 GHz). A versão vendida no Brasil vem com 8 GB de RAM (e mais 8 GB de RAM "dinâmica", em um sistema que utiliza espaço do armazenamento para acelerar o desempenho). O C67 tem duas versões de armazenamento, uma com 128 GB e outra com 256 GB.

Em uso normal, o desempenho é competente e o C67 não engasga com tarefas cotidianas. Ele só mostra suas limitações em aplicações mais pesadas, como jogos. Dependendo do título, é preciso diminuir as configurações gráficas para ter um desempenho mais aceitável.

Celular não engasga para realizar tarefas comuns do dia a dia Imagem: Rodrigo Lara

Ponto de atenção

Ausência de 5G: Esse é um dos pontos que aproximam o C67 de celulares básicos. Mas há de se considerar que, na sua faixa de preço, são poucos os aparelhos que contam com o recurso.

Recursos extras

O Realme C67 tem NFC, o que permite que ele seja usado em pagamentos por aproximação. Ele aloca automaticamente parte do espaço vazio do armazenamento como memória RAM adicional, tem suporte para dois chips SIM e aceita cartão micro SD para expandir o armazenamento.