Galaxy M34 5G tem ótima tela e bateria que segura o tranco por 2 dias

A linha Galaxy M, da Samsung, ficou conhecida por priorizar a autonomia da bateria e uma câmera versátil. E é o que faz o Galaxy M34 5G, com bateria de 6.000 mAh e câmera que prevê movimentos para gravar vídeos estabilizados. São características para lá de interessantes para um celular intermediário. Siga o review e descubra se o novo smartphone dá conta do recado.

Samsung Galaxy M34 5G Preço R$ 2.699 menos de R$ 2.000 TILT 4,7 /5 ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO Tela 5,0 Touch 5,0 Áudio 5,0 Câmera Frontal 4,0 Câmera Traseira 4,0 Gravação de Vídeo 5,0 Desempenho 4,0 Peso 5,0 Bateria 5,0 Usabilidade 5,0 Design 5,0 Custo x Benefício 4,0 Pontos Positivos Ótima estabilização de vídeo

Ótima duração de bateria

Empresa garante 4 atualizações do Android e 5 anos de atualizações de segurança

Tela AMOLED de 120 Hz e excelente nitidez

Desempenho muito bom para a categoria Pontos Negativos Fotos saem razoáveis quando em baixa iluminação

Carregamento lento Veredito Se você precisa de um smartphone nessa faixa de preço, com ótimo desempenho para as necessidades diárias, ótima bateria, tela e que garanta sua diversão, o Galaxy M34 5G é uma escolha muito viável. No entanto, se você deseja fotos um pouco melhores e um design elegante, existem outras opções.

A Samsung optou pela simplicidade no design do Galaxy M34 5G. Ainda assim, o módulo da câmera traseira foi inspirado na série Galaxy S23, o que deixa o visual atrativo.

O painel traseiro é de policarbonato, o que pode não conferir uma sensação premium, mas é robusto, além de ter uma textura brilhante. Por ser liso, acumula marcas de digitais, mas é bem fácil de limpar. Como na maioria dos aparelhos, eu recomendo comprar um case de proteção.

Na lateral direita estão os botões de volume e o de liga/desliga, que também tem embutido o sensor biométrico. Eficiente, ele responde rapidamente ao toque para desbloquear a tela - o aparelho tem ainda desbloqueio facial. No lado esquerdo estão os slots para micro-SIM e o micro SD, que expande o armazenamento. Na parte de baixo estão alto-falante, saída USB-C e entrada padrão P2.

A taxa de atualização de 120 Hz da tela de 6,5 polegadas e resolução Full HD+ assegura uma experiência visual suave e fluida.

Outra tecnologia de Super AMOLED garante cores mais vibrantes, nitidez precisa e ótimo equilíbrio entre brilho e contraste. É ótima a experiência de assistir a um filme ou de jogar na tela do M34 5G. A Samsung também colocou um brilho altíssimo de 1000 nits. Nem seria necessário tanto, mas fato é que qualquer conteúdo fica facilmente legível mesmo sob a luz solar direta. Esse é o brilho máximo, mas o aparelho tem controle automático para não consumir tanta energia bateria. A tela não tem suporte para HDR, mas não fez falta.

Dentro da faixa de preço do smartphone, os resultados dos testes são muito bons. Durante o uso de tarefas cotidianas, o M34 mostrou desempenho fluido, seja com navegação em redes sociais, mapas (renderização ótima), multitarefa com vários aplicativos, seja com streaming de conteúdo e execução de jogos leves.

Um porém: o aparelho até rodou games mais pesados, como "Call of Duty" ou "Asphalt 9", mas esquentou bastante em cerca de 20 minutos de jogo. Isso pode resultar na queda da taxa de quadros. Por isso, tive que ajustar as configurações gráficas para manter uma experiência de jogo mais estável. O mais irritante mesmo foi segurar o aparelho esquentando.

O desempenho do smartphone fica a cargo do chipset Samsung Exynos 1280 de oito núcleos. Integra dois núcleos Cortex A78 para desempenho, com uma velocidade de clock de 2,4 GHz, e mais seis núcleos Cortex A55 à 2,0 GHz, que gerenciam mais o uso dos aplicativos a fim de economizar energia. A memória RAM é 6 GB, com a capacidade adicional de mais 6 GB graças ao recurso RAM Plus, que pega emprestado do armazenamento, que é de 128 GB.

Falando em software, o Galaxy M34 5G roda Android 13 com a interface Samsung One Ui 5.1. O sistema oferece muitas opções de personalização e a interface é simples e fácil de usar. Por último, vale citar o desempenho do áudio: o alto-falante presente na parte de baixo do aparelho emite um som alto sem distorção.

A bateria de 6.000 mAh dura facilmente mais de dois dias seguidos se você for um usuário médio. Se o dia for intenso, é só sair de casa com a bateria carregada e não precisará do carregador até anoitecer.

Meu uso incluiu jogos, streaming de conteúdo, trabalho com emails, leitura de artigos, WhatsApp, Telegram, navegação em aplicativos de mídia social como Instagram, Youtube e outras redes. Mesmo com todo esse uso, o Galaxy M34 5G durou dois dias facilmente.

O carregador que vem na caixa é de 15 watts, mas, apesar de ser considerado rápido, não é tão ágil para uma bateria de 6.000 mAh. Levou pouco mais de duas horas para ir de 5% a 100%. Ok, é preciso chegar a 100%? Não, mas mesmo assim, o tempo para a carga ir de 5% a 30% foi de 37 minutos. É demorado, ainda mais se considerarmos a evolução dos carregadores. Essa, aliás, é uma área em que a Samsung fica para trás. Segundo as especificações, porém, o M34 5G aceita carregadores de até 25 watts.

A primeira coisa que notei nas câmeras foi a estabilização óptica de imagem (OIS), recurso geralmente limitado a smartphones caros. Intermediário, o Galaxy M34 possui câmera primária de 50 MP estabilizada opticamente, inclusive para vídeos.

A câmera principal faz a maior parte do "trabalho pesado" e tira algumas fotos ótimas em boas condições de iluminação, ainda que o conjunto seja composto pelas lentes ultra wide, de 8 MP, e macro, de 2 MP.

É ela que tem estabilização óptica com previsão de movimentos, algo bem raro de se ver em telefones dessa faixa de preço. Ela pode gravar vídeos de até 4K em 30 fps. No entanto, quando escolhemos o modo superestável, a resolução é limitada a FHD (1080 x 1920) e 30 fps.

Em ambientes com pouca luz, porém, é possível perceber pixelização na foto. A câmera de selfie, de 13 MP, não tem novidades, mas está no mesmo nível da concorrência.

Abaixo temos algumas fotos feitas pelo Galaxy M34 5G.

O Galaxy M34 5G oferece bons recursos. A duração da bateria é melhor do que a da maioria dos telefones na mesma faixa de preço. Há a tela Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. A câmera, com seus vídeos estabilizados, é decente e atende a todas as necessidades de um usuário comum. O desempenho é ótimo para aplicações cotidianas e também para assistir vídeos. O preço sugerido é de R$ 2.699. Como é usual encontrar aparelhos da Samsung mais baratos que isso, o M34 5G não é exceção: já há modelos por menos de R$ 2.000.

Portanto, se você precisa de um smartphone com essa faixa de preço, com ótimo desempenho para as necessidades diárias, bateria, tela e que garanta a diversão, o Galaxy M34 5G é uma escolha muito viável. No entanto, se você quer fotos melhores e um design elegante, há outras opções.