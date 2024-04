Kodak Mini Shot: testamos câmera instantânea que imprime fotos do celular

A nostálgica Kodak, empresa de máquinas e filmes fotográficos que dominou o mercado entre os anos 70 e 2000, se reinventou e voltou ao Brasil com uma nova linha de produtos. São dois modelos de câmeras instantâneas digitais: Mini Shot 2 e Mini Shot 3.

O grande destaque é que, além de registrar cenas na hora, elas funcionam também como uma impressora para qualquer foto que você tenha no seu celular, via bluetooth. A diferença entre as duas é o formato em que as imagens são impressas, retangular (2) ou quadrado (3). Nós testamos a Mini Shot 3.