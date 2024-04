Galaxy A55 é um celular e tanto em desempenho e boa bateria; confira teste

Foto de paisagem com desfoque tirada com o Galaxy A55 Imagem: Rodrigo Lara

Ótima tela. A tela Super Amoled de 6,5 polegadas oferece uma experiência visual imersiva, com cores vibrantes e detalhes nítidos. Com resolução Full HD+, a qualidade da imagem é bem legal para assistir a vídeos, jogar ou navegar na web. Além disso, a tecnologia de tela Super Amoled proporciona excelente visibilidade mesmo em ambientes externos sob luz solar direta.

Bateria dura bem. Há um bom tempo a Samsung vem mantendo a bateria de 5.000 mAh em seus smartphones, mas o Galaxy A55 surpreendeu na autonomia. O gerenciamento de energia parece ter melhorado com esse processador, pois testei o aparelho ao longo do dia, tirando fotos, baixando apps, utilizando rede wi-fi frequentemente, com Instagram, YouTube e jogos, sem me preocupar com a necessidade de recarregamento até a noite.

Por volta das 8h da noite, eu ainda tinha 30% de bateria. Ele vem acompanhado de carregador de 15W, o que não acho tão rápido, pois levou 1h40 para carregar de 20% até 100%. Porém, o aparelho suporta carregadores de 25W, o que ajuda muito na carga mais rápida.

Bons recursos extras. O Galaxy A55 conta com leitor de impressão digital (na tela), suporte a NFC para pagamentos e, segundo a Samsung, também vai receber atualizações de software com recursos de IA, presentes na linha Galaxy S24. Ele também tem certificação IP67, que garante resistência a água e poeira. A especificação garante que ele suporta pressão até 1 metro de profundidade, por 30 minutos. E também é resistente à poeira.