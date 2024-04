Novos recursos de IA chegam a celulares antigos da Samsung; confira

Novas funcionalidades Galaxy AI, tecnologia de inteligência artificial da Samsung, lançadas com a linha de celulares Galaxy S24, foi liberada para mais smartphones da marca. No momento: para telefones lançados no ano passado.

Entre as novidades estão a possibilidade de apagar sombras e reflexos de fotos automaticamente e chamadas telefônicas que são traduzidas ao vivo para 13 idiomas.

Quais celulares recebem a IA?

De acordo com o comunicado da Samsung nesta semana, a atualização de interface que traz o Galaxy AI está sendo disponibilizada de forma gradual desde o final de março. Os seguintes aparelhos a receberão: