A partir de R$ 600: qual dos novos celulares da Realme devo comprar agora?

O que gostamos

O visual do aparelho é bonito, com traseira brilhante e espessura fina. Outro destaque é a tela, que usa resolução Full HD+, algo não tão comum no segmento. O desempenho também não destoa do que se vê nessa faixa de preço. Também vale mencionar a presença de carregador rápido na caixa.

Pontos de atenção

O conjunto de câmeras do C53 não encantou, gerando fotos com uma aparência "processada demais" pelo sistema do aparelho. Um ponto que requer muita atenção dos usuários é a ausência de qualquer certificação de proteção contra água. Ou seja, mantenha esse aparelho bem seco!

Ele vale a pena para quem?

O Realme C53 é interessante para quem quer um aparelho focado em custo-benefício, mas que não é simples demais. Considerando o seu segmento, ele tende a agradar seus donos.