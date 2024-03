Selfie gigante e bateria para 2 dias: Samsung lança Galaxy M15 e M55

Tela: Super AMOLED Plus 6,7 polegadas, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120 Hz, 1.000 nits

Câmera traseira: 50 MP (principal com estabilização óptica) + 8 MP (u ltra angular ) + 2 MP (macro)

Câmera frontal: 50 MP

Gravação de vídeo: 4K

Processador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno: 256 GB

Bateria: 5.000 mAh, carregamento até 45 W

Cores: azul escuro e verde claro

Galaxy M15

O destaque do irmão menor é a bateria grandona, de 6.000 mAh (A15 e M55 têm 5.000 mAh) com suporte para carregamento de até 25 W. Isso garante uma autonomia que pode chegar a dois dias de uso.

M55 azul escuro (esq.) e M15 cinza (dir.) Imagem: Marcella Duarte/UOL

O conjunto de câmeras traseiras é parecido com o do M55, mas falta a estabilização óptica, o que é especialmente útil para vídeos. Já a lente de selfie tem 13 MP, o que não deixa de ser um bom número. Com processador Mediatek Dimensity 6100+ e 4 GB de memória RAM, o M15 tem desempenho adequado para tarefas básicas do dia a dia.