Na garupa pela cidade: por que moto por app bomba no Rio, mas em SP não tem

No Rio, a atividade de transporte de passageiro por moto via aplicativo funciona normalmente, com as opções 99Moto, Uber Moto e InDrive. O processo é parecido com o de chamar um carro por aplicativo. A diferença é que o motociclista carrega um capacete para emprestar para o garupa.

As plataformas dizem que o preço da carona de moto é em média de 25% a 30% menor do que o dos carros. Na prática, um trajeto no Rio de 7,6 km, do Arpoador até Botafogo, custa cerca de R$ 13 de 99Moto e leva 13 minutos —na categoria 99Pop, de carro, esse mesmo trajeto custaria R$ 20 e levaria quase meia hora, segundo a previsão do app.

Mototáxi no Rio tem decreto, mas não tem lei municipal

Sobre mototáxi, a Prefeitura do Rio começou um processo de regularização, que ainda não terminou. A lei não foi apreciada na Câmara Municipal.

Existe um aplicativo desenvolvido pelo município, o Moto.Rio (que não cobra taxa dos mototaxistas) e que só aceita pessoas com determinados requisitos, como ter no mínimo 21 anos de idade, dois anos de carteira de habilitação, curso de mototáxi do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), seguro de acidente pessoal e terceiros, entre outros.