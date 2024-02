Praga afeta 60 bancos, faz 'apagão' em internet banking e rouba dinheiro

Uma nova praga bancária está começando a se propagar pelo país. Chamado de Coyote, o malware (programa malicioso) foi feito por cibercriminosos brasileiros, conta com codificação que dificulta sua detecção e tem como alvo mais de 60 instituições bancárias.

O que aconteceu

A praga é conhecida como Coyote e é classificada como um trojan (cavalo de troia). Ela foi descoberta pela Kaspersky, empresa especializada em softwares de segurança.

É uma ameaça que fica no computador e que age conforme a ação do usuário. No caso, acessar o internet banking de instituições que funcionam no Brasil.