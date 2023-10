Netflix acaba com plano básico no Brasil e aumenta preços em 3 países

Questionada por Tilt, a Netflix disse que "não existe previsão de aumento de preços no Brasil".

Números da Netflix

A companhia ganhou 8,76 milhões de novos assinantes no terceiro trimestre de 2023, alta de 10,8% em relação mesmo período de 2022.

Ao todo, a Netflix registrou 247,15 milhões de usuários nos três meses encerrados em setembro. Esse número era de 223,09 milhões no mesmo trimestre do ano passado.

Já a receita chegou a US$ 8,5 bilhões, aumento de 10,7% sobre o mesmo período de 2022. O lucro líquido foi de US$ 1,7 bilhão, ante os US$ 1,4 bilhão registrados de junho a setembro do ano passado.

Para o quatro trimestre, a Netflix projeta receita de US$ 8,7 bilhões — alta de 11% na comparação anual.