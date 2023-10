Por que a Estônia, país mais digital do mundo, está atrás de brasileiros?

Sociedade digital

Assim que se tornou independente da antiga União Soviética, em 1991, a Estônia investiu na digitalização, não só para recuperar o atraso tecnológico mas também para cavar seu espaço em um mundo cada vez mais competitivo.

Graças a esse esforço, 99% dos serviços públicos do país são fornecidos hoje pela internet. Isso inclui abertura de empresas, emissão de certidão de recém-nascidos, pagamento de taxas e até votação durante eleições.

O cérebro por trás disso é o X-Road. Esse grande banco de dados compartilhado por governo e empresas guarda informações de todos os cidadãos, e eles podem ter identidades digitais que fornecem facilidades inimagináveis para brasileiros. Por exemplo, ao avaliar um paciente, um médico tem acesso a todos os tratamentos, doenças e remédios tomados pelo doente no passado. Quando precisar alterar alguma coisa, como o endereço residencial, as pessoas precisam fazer isso uma vez só, pois tudo está ligado.

Devido a essa digitalização ampla, o país fomentou um eficiente ecossistema de empreendedorismo de tecnologia. Tanto é que se tornou o europeu com a maior quantidade de unicórnios (as startups de tecnologia avaliadas em mais de US$ 1 bilhão) per capita. Expoentes desse movimento são Wise, Skype e Pipedrive.

Nos últimos cinco anos, o setor cresceu 30% ao ano, seja qual indicador se analise (receita, criação de empregos e capital investido). O plano da Estônia é continuar impulsionando o segmento, de modo que, em 2030, 30% do PIB resulte da exportação de tecnologia.