WhatsApp libera 2 contas simultâneas no mesmo celular; veja como fazer

Um terceiro grupo chegava a instalar o WhatsApp Business e criar uma segunda conta no WhatsApp para usar a versão comercial do aplicativo.

O mesmo WhatsApp em mais de um celular

A chegada das duas contas simultâneas de WhatsApp em um só smartphone é um complemento a outra inovação liberada recentemente pela plataforma em junho deste ano.

Nesse mês, o aplicativo passou a permitir usar a mesma conta de WhatsApp em mais de um dispositivo - na prática, significa que agora é possível usar um só perfil em quatro smartphones diferentes.

Até então, era permitido associar o WhatsApp a um só telefone e vinculá-lo adicionalmente para computadores e tablets. O acesso fora do telefone era feito pelo WhatsApp Web.

Com essa mudança, ficou mais fácil, por exemplo, o atendimento a clientes dentro de empresas, de modo que várias pessoas podiam usar a mesma conta do WhatsApp Business para responder pedidos. Outra aplicação com potencial é ter um celular reserva com a mesma conta para o caso de o aparelho titular ser perdido ou ficar sem bateria.