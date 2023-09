iOS 17 no iPhone: veja celulares aptos ao update e os 'aposentados' por ele

Mensagens: o aplicativo nativo do iPhone para trocar mensagens foi repaginado. Ele passará a transcrever automaticamente os áudios e permitir o envio da localização para contatos. É bastante similar ao que o WhatsApp já faz.

Stickers: as famosas figurinhas poderão agora poderão ser criadas a partir de fotos, vídeos e até de emojis. Elas ainda poderão ser usadas em qualquer conversa do app Mensagens, bastando arrastar do teclado para o chat.

iOS17: Namedrop é uma função do Airdrop que permite comparitlhar facilmente contatos entre aparelhos com iOS Imagem: Reprodução

Airdrop: o sistema de compartilhamento de arquivos exclusivo para aparelhos da Apple ganhou uma nova função, chamada de Namedrop. Bastará aproximar um aparelho do outro (dois iPhones ou um iPhone e um AppleWatch, por exemplo), que as suas informações de contato serão transferidas automaticamente para o outro dispositivo. Além disso, é possível usar a internet para transferir dados, caso você precise se afastar enquanto manda algo mais pesado.

iOS 17: Stand by é uma tela de descanso para o iPhone personalizável com fotos ou informações úteis Imagem: Reprodução

Modo Stand By: novo modo de exibição de widgets, que lembra uma central de casa inteligente. Quando o celular for colocado na horizontal, por exemplo, em uma mesa de cabeceira ou no balcão da cozinha, vão aparecer notificações, previsão do tempo, compromissos do calendário e mais. Lembra o funcionamento de um Echo Show, da Amazon, ou um Nest Hub, do Google.