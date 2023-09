Novo iOS 'aposenta' iPhones antigos; veja quais ainda valem a pena comprar

Junto com o lançamento do iPhone 15, a Apple revelou a data de chegada do iOS 17, seu novo sistema operacional: 18 de setembro. A partir de segunda-feira, ele já poderá ser baixado em todos os iPhones a partir do XR e XS, de 2018.

Sempre que um novo sistema operacional é lançado, aparelhos antigos param de receber atualizações. No ano passado, com o iOS 16, os "aposentados" foram os iPhones 6S, 7 e 7 Plus. Agora, seguindo o cronograma, os modelos 8, 8 Plus e X, de 2017, ficaram de fora.

O fato de não receberem mais atualizações não quer dizer que os aparelhos serão inutilizados, apenas não vão conseguir usar o novo iOS nem terão recursos de segurança em dia. Mas, com o passar do tempo, vão perdendo suporte para alguns apps.