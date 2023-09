Titânio? Câmera? Maior salto do iPhone 15 não foi nada disso, mas muda tudo

É por isso que a adesão da Apple ao USB-C é boa notícia para indústria de eletrônicos, pois tende a forçar outros fabricantes a adotarem esse padrão, graças à força gravitacional da companhia - no passado, até esteiras de academia tinham entradas de 30 pinos para plugar iPhones; ainda hoje, anos após celulares Android abraçarem o USB-C, os aviões só têm portas USB-B para carregar aparelhos. O mesmo ocorre em adaptadores de tomada, sistemas de carregamento de bateria de carros, ônibus, aeroportos...

Alguns saudosos até podem achar que estamos diante da reedição do fim da guerra entre Betamax e VHS, os dois formatos de fita caseira que brigaram nos anos 1970 e 1980. Isso, porém, é analisar a disputa com olhos no passado, quando, na verdade, a Apple parece estar travando uma batalha com o pé no futuro.

Em algum momento, é mais do que certo que nossos telefones carregarão sem precisarmos plugar um cabo neles. E a Apple vai na dianteira. Há anos, ela desenvolve o carregador magnético MagSafe. Além disso, o sistema operacional do iPhone já transfere dados sem a necessidade de fios, bastando aproximar um aparelho do outro — é o caso do AirDrop e do Namedrop. Para os demais dados, bastará que a empresa invente alguma moda.

Não é difícil imaginar um iPhone sem entrada alguma, seja para recarregar a bateria ou enviar arquivos. Aliás, é até possível que vejamos um celular da Apple com zero abertura no futuro - alguns modelos de iPhone nem possuem a bandeja para simCard, já que usam o eSim, um chip de celular virtual.

Por tudo isso, é melhor não condenar o Lightning ou a Apple à prateleira da história onde estão Betamax, Blu-ray e outras tecnologias que foram superadas por rivais mais populares. Talvez o que está nascendo é algo próximo do streaming para a realidade dos smartphones - pergunte a VHS e DVD o que acham dele.

E, cedendo momentaneamente a uma invasão estrangeira em seus flancos, a Apple caminha silenciosamente, mas a passos largos para fechar de vez seu produto mais valioso em torno de um ecossistema para o qual só ela tem a chave.