Apple anuncia evento para o dia 7 de maio; o que esperar de novos produtos?

A Apple oficializou nesta terça-feira (23) a data do primeiro evento do ano da empresa: 7 de maio, às 10h da manhã no horário na costa leste dos Estados Unidos (11h no horário de Brasília).

Segundo rumores mais recentes, são esperados versões atualizadas do iPad Pro e do iPad Air, além de uma nova Apple Pencil, caneta inteligente compatível com a tela sensível ao toque.

O que esperar

Com a Apple Pencil fazendo parte da imagem do convite, a marca deu uma pista de que o iPad será mesmo o foco do evento.