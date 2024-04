iPhone vai mudar: confira novos recursos de IA que devem chegar ao celular

Acessibilidade mais fácil

Para os recursos de acessibilidade, uma das novidades deve ser relativa ao Live Speech, função que oferece uma voz para pessoas com dificuldade de fala. Por meio dela, é possível digitar algo e fazer com que uma voz diga a frase em voz alta. Pois bem, ela agora permitirá a organização de frases favoritas ou usadas frequentemente em categorias, para que não seja necessário digitá-las todas as vezes.

Além disso, a Apple também deve acrescentar "atalhos de voz adaptáveis", que permitem mapear frases personalizadas para um recurso de acessibilidade específico. Dessa forma, se você disser uma frase personalizada específica, poderá iniciar o recurso de acessibilidade ao qual a vinculou.

Troca de mensagens mais fácil entre Android e iOS

Embora essa novidade não tenha impacto tão grande no Brasil, onde apps como o WhatsApp e o Telegram dominam a troca de mensagens, a Apple deve implementar o suporte para RCS em seu telefone. Esse tipo de mensagem é um serviço alternativo ao SMS, mas do qual a Apple não participava. Isso deve mudar a partir do iOS 18.