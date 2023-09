iPhone 15 mata tipo de recarga usado há 11 anos e mira em foto profissional

E o que que isso significa na prática? Com um único cabo, a pessoa conseguirá recarregar vários aparelhos, tanto da Apple quanto de outras empresas.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max foram lançados na sede da Apple em Cupertino, Califórnia (EUA) Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

É bom lembrar que somente a Apple trabalhava com a porta Lightning. Ou seja, o cabo ficava limitado apenas a produtos de marca. Do ponto de vista do consumidor, a mudança será mais prática e tende a fazer a pessoa gastar menos com a compra de novos cabos.

Ilha dinâmica: o entalhe tradicionalmente estático em formato retangular foi repaginado a partir do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Com a Ilha Dinâmica, notificações são exibidas no topo da tela e dá para acionar comandos de alguns aplicativos, como os de música, mapas, alarme, entre outros.

É interessante que essa novidade chegue aos iPhones 15 e 15 Plus por levar aos modelos recursos exclusivos da linha mais avançada e cara. Não é uma função que convenceria você a comprar um novo iPhone, mas saber que ela está presente faz o conjunto final pular de nível.

Uso de componentes mais sustentáveis: a carcaça dos aparelhos é feita com 75% de alumínio reciclado. Além disso, 100% do cobalto das bateria é reciclado, assim como algumas peças também são feitas integralmente de cobre reciclado.