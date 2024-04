iPhone 'ignorado' por ladrão de carro ajuda a polícia a prender o criminoso

Um carro roubado com um iPhone dentro ajudou a polícia de Jacksonville, na Flórida (EUA), a localizar o criminoso. As informações são do site Autoevolution.

Uma mulher foi assaltada à mão armada por um homem no estacionamento de um hospital, e ele levou o carro junto com o iPhone e a carteira da vítima - ambos no banco da frente.

Depois de ela ter acionado a polícia e contado o que aconteceu, a localização do carro foi monitorada pelos policiais em tempo real pelo aplicativo "Buscar" do iPhone.