Netflix revela data de estreia da 3ª temporada de "Round 6"

A série de ação de sobrevivência se tornou uma sensação global em 2021, impulsionando os números de assinaturas da Netflix e se tornando a série original mais assistida do serviço de streaming em seu primeiro mês.

A Netflix informou que 142 milhões de lares assistiram ao drama sombrio sobre pessoas que disputam uma competição mortal para apagar dívidas financeiras.

O retorno de "Round 6", juntamente com eventos ao vivo de alto nível, como a luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson e dois jogos da Liga Nacional de Futebol Americano no Natal, ajudaram a Netflix a adicionar um recorde de 19 milhões de assinantes no quarto trimestre, elevando sua base total de assinantes globais para quase 302 milhões.

A terceira temporada será a última da série, que foi desenvolvida para a televisão pelo escritor e produtor coreano Hwang Dong-hyuk. A história seguirá mais uma vez Lee Jung-jae como protagonista Seong Gi-hun, que está determinado a impedir os jogos distópicos.

"Round 6" faz parte de um trio de séries populares que retornam à Netflix este ano. O drama sobrenatural "Stranger Things" retorna para uma quinta e última parte, e a série inspirada na Família Addams, "Wandinha", está de volta para sua segunda temporada.