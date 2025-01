Pharrell Williams se une a Nigo para desfile da Louis Vuitton no Louvre

Para esta coleção, Williams, que também é famoso como músico, se uniu ao seu colaborador de longa data, o estilista japonês Nigo, atualmente diretor criativo de outra marca do grupo LVMH, a Kenzo.

A dupla tem participação ativa na cultura de rua há décadas, fundando a marca Billionaire Boys Club em 2003 e desempenhando um papel importante na ascensão do streetwear, misturando música com moda.

Na primeira fila, o presidente-executivo da LVMH, Bernard Arnault, que participou da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, sentou-se entre sua esposa, Helene Mercier, e o jogador de basquete da NBA, Victor Wembanyama, batendo o pé ao ritmo da música.

A Semana de Moda Masculina de Paris vai até 26 de janeiro e é seguida pelos desfiles de Alta Costura.

Globalmente, as marcas de luxo estão enfrentando uma rara desaceleração no apetite por moda e acessórios, com o importante mercado chinês sendo uma fonte especial de preocupação, com as esperanças de crescimento este ano voltadas para o mercado dos Estados Unidos.