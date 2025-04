Casa de Gene Hackman tinha infestação de roedores antes de mortes, diz relatório

Apesar do cenário nos arredores, os técnicos consideraram a casa principal segura. Não foram identificados vestígios da presença dos roedores na residência onde vivia o casal, e o local foi classificado como de baixo risco. Ainda assim, foi realizada uma análise para garantir a segurança de socorristas e familiares que estiveram no imóvel.

A hantavirose é considerada rara e não é transmitida de pessoa para pessoa. O risco maior está em ambientes fechados e mal ventilados, onde partículas contaminadas podem ser inaladas durante a limpeza ou manuseio de objetos com vestígios de roedores.

Relembre a morte do casal

No dia 7 de março, as autoridades revelaram que Betsy morreu pelos efeitos do hantavírus, que causa uma doença respiratória e está associado a fezes de roedores, aos 65 anos. A data estimada da morte da pianista é no dia 12 de fevereiro.

Já Hackman, de 95 anos, teria morrido uma semana depois, vítima de doença cardíaca. A médica legista chefe Heather Jarrel informou que a doença de Alzheimer foi um fator contribuinte para a morte do ator.

As mortes de Hackman e Arakawa foram consideradas como sendo de causas naturais, mas a polícia de Santa Fé ainda não concluiu a investigação, com o objetivo de fazer uma linha do tempo com informações obtidas dos celulares coletados na casa. "O caso é considerado aberto até que tenhamos as informações necessárias para fechar a linha do tempo", disse uma porta-voz à Associated Press.