Grávida, Celeste recebe a pior notícia de sua vida em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (15) de "Garota do Momento" (Globo), o cobrador de Nelson (Felipe Abib) ameaça a família de Anita (Maria Flor). Celeste (Débora Ozório) também estará junto e acabará sendo levada pelos sequestradores.

Desesperado, Raimundo (Danton Mello) paga a dívida de Nelson para que a filha seja libertada. Logo depois, porém, o publicitário proíbe o namoro de Celeste com Edu (Caio Manhente), sem saber que ela já está grávida do rapaz.