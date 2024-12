Juiz brasileiro determina remoção de música da Adele por alegação de plágio

Geraes acusou Adele de copiar sua música "Mulheres", um sucesso nacional desde a década de 1990. Os advogados dele colocaram no YouTube uma comparação entre essa música e "Million Years Ago", de Adele.

"A decisão mostra que a justiça brasileira é forte e que lesões a artistas brasileiros não vão ser ignoradas", disse Fredimio Biasotto Trotta, advogado de Geraes.

A determinação é para que Sony Music Entertainment e Universal Music parem imediatamente de "usar, reproduzir, editar, distribuir ou comercializar" a música por qualquer meio em plataformas de streaming ou compartilhamento, sem o consentimento de Geraes. Foi fixada uma multa de 50.000 reais caso as empresas não cumpram a ordem.

A Convenção de Berna, um tratado internacional, determina que outros países signatários, incluindo os Estados Unidos, cumpram as decisões legais relativas a direitos autorais, disse Trotta.

Os advogados de Geraes agora estão notificando os serviços de streaming, como Spotify e Deezer, para que retirem a música do ar no Brasil e no mundo. Na manhã de quarta-feira, a música ainda estava amplamente disponível.

A Universal recorreu da decisão na terça-feira, argumentando que não houve plágio, apenas uma "semelhança melódica acidental" devido ao uso de "clichês musicais".