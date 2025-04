Domingão coloca João Paulo em IA para fazer dupla com Daniel de novo

Pouco depois, foi a vez de a filha do falecido, Jéssica Reis, 31, se juntar - em carne e osso - a ele no palco. Desta vez, o sertanejo se emocionou mais evidentemente e mal pode segurar as lágrimas no palco.

Ao fim da canção, ele admitiu ter sido pego de surpresa com a 'aparição' do antigo companheiro musical. "Ouvi uma voz e olhei para trás aqui, para ver se... Que coisa de louco, cara! O que seria? É tecnologia?", indagou ele a Luciano Huck, 53, que confirmou.

A presença de Jéssica representou uma emoção à parte para o cantor. "Eu sinto não só a energia dela, mas a energia dele também, sabe?", confessou ele. "Você se emociona até hoje, não é?", perguntou Huck. "Não tem como", confirmou Daniel.