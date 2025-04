De masturbação às drogas: Vera Fisher faz revelações a plateia especial

Por que não ganhou o Miss Universo. "Eu acho que tinha mulheres muito lindas. E é o seguinte: em 1968, quem ganhou foi uma brasileira e eles nunca dão dois anos seguidos. Mas eu realmente não merecia ganhar. Eu quis ser miss pra sair de casa. Não era pra ser miss bonita."

Pai com pensamento nazista. "Meu pai veio pro Brasil na época da Segunda Guerra. Ele sentiu que a Alemanha estava um caos. Ele dizia que o Hitler fazia discursos que a Alemanha ia ser maravilhosa. Meu pai acreditou naqueles discursos horrorosos. Ele tentou me fazer aquele livro do Hitler. Eu falei: 'negativo'."

Lidar com haters: "Não tive celular até 2020. No começo, tinha muita coisa de hater. Fiquei estigmatizada durante muito tempo. Mas agora eu tenho uns fã-clubes que me tratam com tanto carinho, como se eu tivesse vivendo uma diferente de ter que suportar aquela dor de ódios antigos."

Uso de drogas. "Olha fomos muito felizes [ela e Felipe Camargo], viu? É que tem casamentos que acabam e sim eu me envolvi com droga sim. Quem já não se envolveu com outras coisas? (...) Não foi tão brabo assim. A cocaína dá um poder pra pessoa. A pessoa se sente muito poderosa. Eu nunca precisaria disso."

Casamento com Felipe Camargo. "Trabalhei com tantos atores e nunca tinha me apaixonado antes. Mas ali estávamos vivendo uma tragédia grega. Não sei se dentro de mim existe a louca que se apaixona por que não pode. Mas fui pra vida real viver essa história. (...) Mas a gente teve muitas brigas por ciúme, incompreensão e também imaturidade, né? Mas foi um casamento bacana enquanto durou. Eu tive o meu filho, Gabriel, que é a coisa mais doce desse mundo."