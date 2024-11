Rainha Camilla, do Reino Unido, cancela presença em evento por conta de doença

LONDRES (Reuters) - A Rainha Camilla do Reino Unido desistiu de um dos eventos anuais mais importantes da família real nesta sexta-feira à noite por continuar enfrentando as consequências de uma infecção pulmonar que sofreu no início do mês, informou um porta-voz do Palácio de Buckingham.

Camilla, de 77 anos, deveria comparecer ao Royal Variety Performance no Royal Albert Hall em Londres com o marido, o Rei Charles, mas ele irá sozinho ao show beneficente.

"A rainha continua experimentando alguns sintomas pós-virais persistentes, e por isso os médicos aconselharam que, após uma semana de compromissos, Sua Majestade deve priorizar descanso suficiente", disse o porta-voz.