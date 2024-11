Mundo do balé se despede do célebre bailarino russo Shklyarov após queda da sacada

Amplamente respeitado por seu talento na execução do repertório do balé clássico russo, Shklyarov também dançou no Royal Ballet de Londres, no Bavarian State Ballet de Munique e no Teatro Bolshoi de Moscou.

"GRANDE FUTURO"

Em um determinado momento, Alexei Bezobrazov, colunista de balé e amigo do falecido bailarino, soluçou ao se ajoelhar ao lado do caixão.

Danila Korsuntsev, treinador de Shklyarov, disse à Reuters que o bailarino tinha um grande futuro pela frente, mas que às vezes tinha dificuldades para lidar com os altos e baixos da vida de um bailarino de ponta.

"Ele era um garoto grande e exigia muita atenção. Infelizmente, ele nos deixou muito cedo, em uma idade muito jovem. Ele era muito promissor, mas não conseguiu lidar com isso", disse o treinador.

"Acho que, psicologicamente, ele não conseguiu lidar com essa barreira quando um artista morre duas vezes como pessoa criativa -- uma vez fisicamente e outra como pessoa criativa... mas eu não tinha dúvidas de que ele tinha um grande potencial e faria muitas coisas."