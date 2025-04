Chico: Globo mostra que está do lado de Cauã Reymond e brinca com 'bad boy'

Cauã Reymond foi um dos destaques do especial em comemoração dos 60 anos da Globo, e as últimas polêmicas envolvendo o ator foram citadas em tom de ironia e brincadeira pelos humoristas, Fábio Porchat, Paulo Vieira e Tatá Werneck. Este foi um dos temas do Central Splash desta terça-feira (29).

Eles ironizam o boato de que o ator teria "cece" e não usa desodorante. Recentemente, surgiram rumores de que Bella Campos teria reclamado do cheiro de Cauã durante os bastidores de "Vale Tudo".

Chico Barney acredita que o fato da emissora ter levado as polêmicas na brincadeira é um recado de que eles tomaram as dores do ator. "Cauã Reymond é 'imexível', intocável e indiscutível na Globo. Essa foi a minha impressão ontem", opina o colunista do UOL. Bárbara Saryne concorda.