Dieguinho: TV desligada é mais legal do que o 'Caldeirão com Mion'

O especial de 60 anos da Globo contou com a participação de humoristas, como Fábio Porchat, Paulo Vieira e Tatá Werneck. Marcos Mion foi um dos alvos das brincadeiras do time, e a reação do apresentador foi assunto no Central Splash.

Mion, que acompanhava da plateia, foi alvo de Tatá e Paulo. "Marcos Mion tá ali, maravilhoso. Marcos Mion com frases bonitas. Daqui a dois minutinhos cria uma igreja", ironizou Tatá. "Mas já não é uma igreja? Eu começo o Caldeirão e boto uma água em cima da minha televisão", complementou Paulo. Para Dieguinho, apresentador do Central, a brincadeira tem um fundo de verdade.