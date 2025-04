Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 30/4 a 10/5

Ivan é demitido por Odete. César tem a impressão de estar sendo seguido. Raquel decide arriscar e abrir o restaurante com Poliana. Odete readmite Ivan, reconhecendo a eficiência do funcionário. Ivan comemora sua promoção junto de sua família e Raquel. Daniela se oferece para ajudar Lucimar. Raquel e Poliana assinam o contrato de empréstimo com o banco. Odete não gosta de Solange. Olavo cobra de César o fato de ter sido abordado em sua casa por um homem desconhecido. Ivan convida Luciano para ser seu assistente. Afonso discute com Odete. Fátima vê César com uma mulher no restaurante.

Quinta-feira, 1º de maio

Tiago pede para Heleninha não ir para a clínica. Odete fala mal de Solange para Martin, seu namorado. Raquel chama Gilda para trabalhar no restaurante. Odete tenta se acertar com Heleninha. Afonso avisa a Odete e Celina que levará Solange para jantar em casa. Ivan acalma Tiago, que tem uma crise de pânico ao ficar preso no elevador. Daniela explica a Lucimar sobre os direitos de Jorginho à pensão de Vasco. Tiago pede ajuda a Odete para ajudar Heleninha a parar de beber. Odete convida Ivan para jantar na casa de Celina. Sardinha percebe o interesse de Leila por Renato. Maria de Fátima arma plano contra Solange. Heleninha escuta Odete conversando com Celina sobre sua ideia de tornar Ivan seu pretendente.

Sexta-feira, 2 de maio

Heleninha avisa a Afonso que Celina a convenceu de participar do jantar. Ivan elogia os quadros de Heleninha. Fátima manda para Odete uma matéria com foto de Solange. Raquel comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança do interesse de Odete em Ivan. Gervásio segue Fátima. Heleninha transparece a Celina que gostou de Ivan. Solange conta a Fátima e a Sardinha como foi o jantar com Odete. Solange e Sardinha estranham quando Gervásio aparece procurando por Fátima. Raquel pergunta a Ivan por que ele mentiu para ela. Raquel e Ivan decidem abrir a suposta mala de Rubinho.

Sábado, 3 de maio