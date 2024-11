Reuters nomeia Sally Buzbee como editora de notícias para EUA e Canadá

NOVA YORK (Reuters) - Sally Buzbee, mais recentemente editora executiva do Washington Post, se juntará à Reuters como editora de notícias para os Estados Unidos e Canadá, supervisionando a cobertura pela agência global do segundo governo de Donald Trump, entre outras prioridades, disse a Reuters nesta terça-feira.

Buzbee, de 59 anos, substitui Kieran Murray, que iniciará uma nova função como editor-chefe do negócio de eventos ao vivo da empresa. Murray dirigiu a redação da Reuters em Washington nos últimos oito anos e supervisionou suas operações nos Estados Unidos e Canadá nos últimos cinco.

Buzbee, que antes do Post atuou como editora executiva e vice-presidente sênior da Associated Press, iniciará seu novo cargo em 11 de dezembro. Ela deixou o Post em junho, após uma reorganização feita pelo novo presidente-executivo do jornal, William Lewis, com quem ela não concordava, segundo o jornal.