Gracyanne Barbosa diz que quer voltar com Belo

Em seguida, ele perguntou se a musa fitness gostaria de reatar o casamento, ao que ela respondeu: "Quero."

Após sair do Big Brother Brasil 25, a influenciadora digital já havia falado sobre o ex-marido no Encontro com Patrícia Poeta. Na época, ela não afirmou ou descartou um retorno, mas disse: "O futuro a Deus pertence."