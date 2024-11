Escritora britânica Samantha Harvey ganha Booker Prize pela história espacial "Orbital"

LONDRES (Reuters) - A britânica Samantha Harvey ganhou o Booker Prize de 2024 por seu romance "Orbital", uma história sobre um único dia a bordo da Estação Espacial Internacional, que ela escreveu durante o confinamento da Covid-19.

O romance, o quinto de Harvey, foi o livro mais vendido da lista de seis finalistas e vendeu mais exemplares do que os três últimos vencedores do Booker Prize juntos, pois os leitores adoraram sua descrição da beleza da Terra vista do espaço.

Os juízes do prêmio, agora em seu 55º ano, elogiaram sua escrita pela "intensidade da atenção ao mundo precioso e precário".