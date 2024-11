Corpo do cantor Liam Payne é transferido de cemitério para aeroporto na Argentina

Um promotor envolvido no caso para determinar os detalhes da morte do artista britânico havia dito no final do mês passado que o corpo de Payne seria liberado para sua família assim que os relatórios toxicológicos e laboratoriais fossem concluídos.

De acordo com a investigação, Payne morreu de traumatismo múltiplo e hemorragia interna devido à queda, que teria ocorrido após abuso de substâncias, embora isso ainda precise ser confirmado pelos especialistas.

A Reuters entrou em contato com a Embaixada Britânica em Buenos Aires, mas ela não comentou sobre o status do processo de repatriação do corpo de Payne, dizendo que eles estavam acompanhando a família do cantor e em contato com as autoridades locais.