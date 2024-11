Ed Sheeran vence recurso sobre direitos autorais de "Thinking Out Loud"

(Reuters) - Ed Sheeran, sua gravadora Warner Music e a editora musical Sony Music Publishing persuadiram um tribunal de recursos dos Estados Unidos na sexta-feira a manter a decisão de que seu hit "Thinking Out Loud" não foi copiado ilegalmente de "Let's Get It On", de Marvin Gaye

O 2º Tribunal de Apelações do Circuito dos Estados Unidos concordou com a decisão de um juiz federal de Manhattan de rejeitar o processo da Structured Asset Sales, que detém os direitos da música de Gaye, que anteriormente pertenciam ao coautor de "Let's Get It On", Ed Townsend.

Sheeran já havia vencido uma ação separada de direitos autorais dos herdeiros de Townsend em um julgamento que foi acompanhado de perto.